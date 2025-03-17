證監會黃天祐：提高市場質素及效率為首要策略重點

香港證監會主席黃天祐表示，必須就如何提升香港作為領先國際金融中心的地位勾劃清晰的願景，而有效的監管對推動資本市場持續發展極為重要，能因而促進市場公平公正和提升韌性。重申提高市場質素及效率是證監會的首要策略重點，以鞏固投資者信心，推進資金來源的國際化，但相監的監管工作成效，取決於與各持份者的合作。

他指，為應對緊張的地緣政治局勢、科技革新以及可持續發展的必要性，與金融專才合作至為重要，期望本地金融專業人員堅守最高的專業和道德標準，在市場上恪守誠信及問責原則，而金融分析師有助確保資本市場的質素和效率，及幫助許多個人和機構實現夢想，特別是在價格發現和市場穩定、財富管理、監察企業行為、推動創新和價值創造等方面。

他強調，維持香港市場質素是鞏固投資者信心的根本方法，證監會提倡本港資本市場的各個領域實踐良好的企業管治，另正積極推進無紙證券市場制度，並與香港金融管理局合作推動代幣化措施，凸顯香港決心以創新和降低交易成本的方式提升市場效率。

他解釋，設立稱職的董事會、實施穩健的內部監控和管理系統，及確保有效的風險管理，可以減少資訊不對稱和吸引國際資本，而世界級的企業管治水平，能維持香港的世界級聲譽。為進一步提高市場效率，證監會持續簡化程序及實現數碼化運作。