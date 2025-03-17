銅鑼灣舖位租值反彈　個別漲逾6成　尖沙咀續插20%

疫後全面通關兩年，旅客帶動本港整體零售市場氣氛向好，核心區個別舖位租值爆升。據最新公布的2025至2026財政年度應課差餉租值資料，銅鑼灣有地舖租值大幅飆升逾六成；不過，受累內地人消費模式轉變，尖沙咀區舖位租值仍然下挫，個別跌幅達20%。

差餉物業估價署周一(17日)公布的下年度應課差餉租值資料顯示，銅鑼灣景隆街2號其中一個舖位，2025至2026年度的最新租值約42.6萬港元，較本年度顯著上升約64.4%，已連升兩個年度；該舖高峰期租值曾高達128.4萬元。毗鄰另一個舖位租值亦漲至約66萬元，按年上升約54.9%。

同區羅素街麗園大廈地下單號舖，下財年租值也上升至552萬元，按年勁漲約50.8%。

另方面，旅客重點購物區尖沙咀，區內舖位租值差強人意；其中，廣東道2A號的1881 HERITAGE，地下單號舖連2樓舖，下年度最新租值約1,560萬元，按年度顯著再下跌約13.9%，該舖曾達約8,460萬元。至於同區廣東道港威商業中心一個雙號地舖，租值亦由本年度約384萬元，下滑至最新約306萬元，跌幅約20.3%。

鄰近內地的上水舖位受累北上消費，部分舖位租值下挫。其中，龍琛路雙號地下，下年度租值約114萬元，較本年度下跌約10.4%，並已連挫5個年度。