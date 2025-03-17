本港居民上季總收入按年升7.1%　 投資收益錄淨流入

政府統計處公布，2024年第4季以當時市價計算的香港本地居民總收入8,986億元，較上年同期上升7.1%；同季的本地生產總值估計為8,365億元，按年升幅為5.3%。

統計處稱，2024年第四季的本地居民總收入較本地生產總值多出621億元，相當於該季本地生產總值的7.4%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，上季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升5.2%，而本地生產總值在同季實質上升2.4%。

統計處表示，2024年第四季的香港初次收入總流入為4,968億元，較上年同期上升8.1%，內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的42%。季內，初次收入總流出按年上升4.9%至4,347億元。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期顯著上升10.8%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得13.4%的顯著升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升6.1%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升11.6%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益增加及非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。

2024年全年，香港本地居民總收入較上年上升7.5%至34,778億元；這較同年本地生產總值的31,770億元多出3,008億元，顯示有相等數額的初次收入淨流入。2024年，初次收入總流入為22,040億元，初次收入總流出為19,032億元。扣除價格變動的影響後，2024年的香港本地居民總收入較2023年實質上升5%。