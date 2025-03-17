【李兆基辭世】四叔有乜致富、處世智慧留畀大家？
2025年03月17日 20:37
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人稱「四叔」的恒基地產(00012)創始人李兆基辭世。回顧2019年5月28日他最後一次以恒地系主席身份亮相時，因喉嚨不適，除了宣布開會和自己退休，其餘宣讀議程和回答提問均由他人代勞。
然而，「四叔」過去不吝分享其處世智慧，現在一同回味。他認為年輕人要成功致富，有4點值得學習：
1. 刻若耐勞，勤奮勉力：要做到「吃得苦中苦」。
2. 經濟未定，不宜早婚：太早結婚有家庭負擔，很難有餘錢。
3. 要有第一桶金，以錢賺錢：例如由20歲起，以一萬元本金計算，每月有2%利潤，每年息疊息計，50年後就會變成4.68億元，故有「本」很重要。
4. 男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎：順應時勢投身好行業，選錯行業難翻身，女士則不要選擇不務正業、游手好閒的丈夫。
「四叔」又認為，成功搵錢致富，便要以「聚散之道」理財，財富聚而不散是「暴殄天物」，「使錢成功」是指多做公益行善，學習古代商人陶朱公范蠡「三聚三散」，即3次賺得大財又盡散予窮人的儒商精神。
中華煤氣(00003)前常務董事陳永堅在2019年3月20日，即「四叔」宣布退休當天憶述過，「四叔」擔任主席時凡事親力親為，從他身上學到的最重要的事乃以人為本，選擇生意夥伴要平衡機遇及對方誠信，如兩者不全就寧願不合作。
四叔精警語錄：
處世6字真言
●止、定、靜、安、慮、得
(心靜下來就不會妄動，處事思慮周詳，達到至善)
營商之道
●從商要「以人為本」，達致服務人群及賺取盈利的雙贏局面
青年致富之道
●刻苦耐勞，勤奮勉力
●經濟未定，不宜早婚
●要有第一桶金以錢賺錢
●男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎
出處：四叔送給恒地和煤氣股東的人生點滴圖冊