【李兆基辭世】四叔有乜致富、處世智慧留畀大家？

然而，「四叔」過去不吝分享其處世智慧，現在一同回味。他認為年輕人要成功致富，有4點值得學習：

1. 刻若耐勞，勤奮勉力：要做到「吃得苦中苦」。

2. 經濟未定，不宜早婚：太早結婚有家庭負擔，很難有餘錢。

3. 要有第一桶金，以錢賺錢：例如由20歲起，以一萬元本金計算，每月有2%利潤，每年息疊息計，50年後就會變成4.68億元，故有「本」很重要。

4. 男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎：順應時勢投身好行業，選錯行業難翻身，女士則不要選擇不務正業、游手好閒的丈夫。

「四叔」又認為，成功搵錢致富，便要以「聚散之道」理財，財富聚而不散是「暴殄天物」，「使錢成功」是指多做公益行善，學習古代商人陶朱公范蠡「三聚三散」，即3次賺得大財又盡散予窮人的儒商精神。

四叔精警語錄：

處世6字真言

●止、定、靜、安、慮、得

(心靜下來就不會妄動，處事思慮周詳，達到至善)

營商之道

●從商要「以人為本」，達致服務人群及賺取盈利的雙贏局面

青年致富之道

●刻苦耐勞，勤奮勉力

●經濟未定，不宜早婚

●要有第一桶金以錢賺錢

●男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎

出處：四叔送給恒地和煤氣股東的人生點滴圖冊