美孚新邨三房呎價跌穿9000元　遺產貨810萬易手

市區藍籌盤呎價再跌穿九千元，荔枝角美孚新邨套三房單位，以810萬元易手，成交呎價約8,872元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城耀星閣中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，位原業主近期叫價約750萬元，同區上車用家議價後減價約40萬元，以710萬元成交，呎價約14,115元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園B座中層5室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望海景，叫價580萬元，減價55萬元，以525萬元成交，呎價約11,771元，減價約9.5%，持貨約11年帳面僅升值27萬元。

●中原林龍南指，北角柏蔚山1座中層F室，實用面積約906方呎，套三房間隔，放盤一段時間，叫價2,100萬元，以1,900萬元成交，呎價20,971元，近8個月以來重上2萬元，原業主於2018年以2,704萬元購入，約7年帳面蝕讓804萬元。

●利嘉閣吳子漢稱，北角金堡大廈A座低層2室，實用面積約612方呎，三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，原業主叫價600萬元放售，最終以565萬元成交，呎價約9,232元，原業主持貨約13年，帳面獲利約30萬元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街4號低層B室，實用面積約913方呎，套三房間隔，望公園景，由遺產承辦人放售，以810萬元易手，呎價約8,872元。

●香港置業謝啟源指，荔枝角曼克頓山1座低層戶，實用面積約1,846方呎，四房間隔，望維港海景，叫價3,500萬元，放售約1年後獲外區客洽詢，議價後以3,168萬元成交，呎價約17,161元。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣宇晴軒7座中低層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為外區客，獲減價40萬元，以840萬元購入，呎價約15,162元。

●中原曾文慧指，旺角居屋富榮花園10座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，3月初於未補價第二市場以540萬元放售，放盤僅約兩星期，以綠表價530萬元成交，呎價約10,950元。

●美聯徐廣森稱，九龍灣德福花園A座中層11室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約兩個月，叫價568萬元，近日獲區外客洽詢，睇樓1次即以550萬元購入，呎價約10,223元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕約150萬元，貶值約21.4%。

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新界區

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢清水灣寶珊苑連天台單位，實用面積約984方呎，套三房連士多房間隔，天台面積約924方呎，新買家為區內換樓客，連車位以1,300萬元成交，呎價約13,211元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏海滙2座中層戶，實用面積約433方呎，一房連儲物室間隔，望內園景及池景，銀主叫價450萬元，終以438萬元成交，呎價約10,115元，原業主於2018年5月以531萬元一手購入，帳面貶值93萬元，跌價約18%。

●利嘉閣曾昭豪表示，馬鞍山薈晴1座中層A3室，實用面積約225方呎，開放式間隔，叫價298萬元，隨後見100元印花稅新政後，即時加價2萬元，區內客追價以300萬元承接，呎價約13,333元，原業主於2016年以約351萬元一手買入，帳面蝕51萬元。

●美聯潘剛毅指，馬鞍山公屋恆安邨恆峰樓低層4室，實用面積約489方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價250萬元，放盤約3個月，獲外區租客洽購，議價後以215萬元易手，呎價約4,397元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山聽濤雅苑1座低層B室，實用面積約1,025方呎，三房間隔，望海景。單位放盤兩個月，叫價1,030萬元，獲買家以975萬元承接，呎價約9,512元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕約85萬元，跌價約8%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約61宗二手買賣，按月升約1.3倍，其中迎海2座中層E室，實用面積約795方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,090萬元易手，呎價約13,711元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城30座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約半年，叫價390萬元，累減20萬元，減幅約5.1%，以370萬元成交，呎價約11,315元。

●中原楊頌堯指，大埔居屋大埔廣場5座中層C室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約390萬元，議價後以372萬元易手，呎價約9,442元。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水3月暫錄約44宗二手買賣，按月升1倍，粉嶺牽晴間10座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，叫價約438萬元，議價後以430萬元易手，呎價約11,140元，新買家為區內租客，原業主持貨約6年，帳面蝕108萬元，貶值約20%。

●置安居黃煒欣稱，屯門啟豐園1座高層E室，實用面積約326方呎，原先叫價340萬元，減價30萬元，以310萬元成交，呎價約9,509元，原業主於1997年以205萬元購入，帳面獲利105萬元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心3座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，政府把400萬或以下物業統一下調印花稅至100元後，原業主為加快出售，累減25萬元，新買家以400萬元即睇即買，呎價約8,791元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座高層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見單位內附裝修，獲減20萬後，即場再減5萬元成交，已補價自由市場價325萬元，呎價約7,336元，原業主於2014年以299萬元購入。

●中原王勤學稱，元朗由上月至今已錄得7宗短炒獲利成交，尚柏中層K室，實用面積約301方呎，一房間隔，以280萬元沽出，呎價約9,302元，原業主於去年10月以約271萬元一手買入，持貨約5個月帳面賺約9萬元。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園F段9街單號屋，實用面積約962方呎，叫價約1,068萬元，放盤約一個月，議價後以1,040萬元沽出，呎價約10,811元，新買家為外區換樓客。

●晉誠地產鄧錦雄稱，深井麗都花園2座連天台單位，實用面積約657方呎，另連約453方呎天台，去年曾叫價750萬元放售，區內客沽出原有細單位，以638萬元購入上址，呎價約9,711元，原業主2011年10月以430萬元買入。

●中原譚榮輝表示，青龍頭豪景花園3月累錄約7宗1買賣，包括23座低層B室，實用面積約1,381方呎，套三房連儲物套房間隔，享全海景，叫價1,100萬元連車位放售，議價後以968萬元成交，減價132萬元，呎價約7,009元。

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