日出康城GRAND SEASONS加推138伙　部署下周開售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新一批單位來自第1A及1B座，涵蓋46伙1房，75伙2房及17伙3房單位，實用面積介乎322至716方呎，折實價453.4萬 1,173.1萬元，折實呎價約14,039至18,017元。該批單位按定價計市值約10.3億元，三分一單位低於500萬元。他透露，同系啟德MIAMI QUAY 第2期將緊接推出，有望4月開售。

該公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，GRAND SEASONS新一批入場單位為第1B座10樓E室，實用面積322方呎，折實呎價約14,081元。首推的戶型包括1A座A室，實用面積443方呎兩房，料部分單位可享海景。她提到，今批涉及不少高層戶，計及樓層及景觀因素後，屬於原價加推。

會德豐地產總經理(項目設計及市務)潘鴻文指，SEASONS系列迄今累售1,051伙，套現逾65.2億元。該公司市務經理岑菲菲表示，項目與電競品牌合作，於會所打造一個主題電競空間，提供專用電腦，曲面顯示屏，電競椅等。