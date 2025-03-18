羅兵咸永道：38%香港CEO對未來樂觀　與全球持平

羅兵咸永道發布《第28期全球CEO調研中國報告》顯示，儘管短期挑戰不容忽視，38%的香港CEO(行政總裁)對未來1年業務增長前景仍保持樂觀，與全球持平；81%的香港CEO對其未來3年的業務增長前景表示有信心，顯示出他們對長期發展抱有積極預期。

報告又顯示，香港CEO對企業的長期生存能力愈來愈有信心，僅有45%認為如果企業繼續按照當前的發展軌迹前進，可能會在10年內面臨生存挑戰，這一比例較2024年的71%顯著下降。這與CEO對國家中期至長期營商環境不斷增強的信心相一致。

報告觀察發現，多數中國內地和香港的CEO都堅定地致力於加速企業重塑，他們在過去5年中至少實施了一項重大舉措，包括投資GenAI(生成式人工智能)，以及重塑其營運和商業模式等，以新的方式創造價值。

隨着AI在全球範圍內被廣泛接受且速度驚人，中國內地（49%）和香港的CEO（67%）對將AI融入其核心流程表現出了較高的信任度，而全球CEO的這一比例僅為33%。

高信任度部分源自於中國在過去一年從GenAI的本地化發展取得的顯著的突破。73%的香港CEO（中國內地64%，全球56%）認為其企業員工的工作效率有所提高，68%的香港CEO（中國內地63%，全球34%）表示盈利能力有所增強，這些數據超過了全球平均水平。可以看出AI在提升中國企業營運表現方面應用日益廣泛，涵蓋了數據分析、任務自動化和客戶互動等多個方面。