【業績一覽】美圖公司、騰訊音樂及多點數智
2025年03月18日 17:01
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騰訊音樂(01698)公布2024年全年業務，期內總收入為284.0億元人民幣(下同)，按年增長2.3%。在線音樂訂閱收入為152.3億元，按年增長25.9%。該企稱，這一強勁增長得益於在線音樂付費用戶數和單個付費用戶月均收入的持續提升。
期內公司權益持有人應佔淨利潤為66.4億元，按年增長35.0%。非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤為76.7億元，按年增長29.5%。
公司董事會批准派發2024財年年度現金股利，每普通股派發0.09美元，或每ADS派發0.18美元的股利，預計將支付的現金股利總額約為2.73億美元。並批准高達10億美元的新一期股份回購計劃，公司可在自2025年3月起的24個月期間進行回購。
美圖公司(01357)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內錄得收入33.40億元人民幣，按年增展23.9%。年內利潤為8.06億元，按年升120.0%。董事會已決定建議派付末
期股息每股普通股0.0552港元，總額約為2.51億港元(相當於約2.32億元人民幣）。
多點數智(02586)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內錄收益18.59億元人民幣(下同)，按年升17.3%，公司權益股東應佔虧損21.95億元，較2023年度虧損5.92億元大為擴大。不派息。