【業績一覽】美圖公司、騰訊音樂及多點數智

期內公司權益持有人應佔淨利潤為66.4億元，按年增長35.0%。非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤為76.7億元，按年增長29.5%。

公司董事會批准派發2024財年年度現金股利，每普通股派發0.09美元，或每ADS派發0.18美元的股利，預計將支付的現金股利總額約為2.73億美元。並批准高達10億美元的新一期股份回購計劃，公司可在自2025年3月起的24個月期間進行回購。

期股息每股普通股0.0552港元，總額約為2.51億港元(相當於約2.32億元人民幣）。