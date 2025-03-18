嘉湖山莊三房戶僅售410萬　呎價失守7500元

藍籌屋苑三房單位「4字頭」有交易，天水圍嘉湖山莊同戶型物業，2月放盤，即減價20萬元，成交價410萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鍾肇基表示，西半山駿豪閣低層C室，實用面積約802方呎，套三房間隔，新買家為外區客，為住近家人及方便前往中環工作，最終以1,205萬元成交，呎價約15,025元。

●美聯陳凱廸指，上環帝后華庭2座中層C室，實用面積約322方呎，一房間隔，獲同區用家垂青，原業主近期叫價約650萬元，雙方議價後以593萬元成交，呎價約18,416元。

●中原潘重允稱，銅鑼灣美登大廈高層D室，實用面積約1,015方呎，四房間隔，最新以1,050萬元成交，呎價約10,345，新買家為用家，原業主則於1987年以120萬元購入。

●中原莊素娟指，鰂魚涌太古城3月暫錄約13宗買賣，海棠閣中層A室，實用面積約1,114方呎，三房連工人房間隔，享園景、池景及海三景，以1,850萬元交吉成交，呎價約16,607元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業謝啟源指，西南九龍匯璽5B座中層H室，實用面積約350方呎，一房間隔，望樓景，叫價650萬元放租約1星期後，獲外區客洽詢，不設議價空間，呎價約18,571元，低市價約8%，原業主於2018年9月購入，帳面蝕讓近155.12萬元。

●利嘉閣林海鈞稱，長沙灣居屋麗翠苑1座高層10室，實用面積約281方呎，一房間隔，未補價第二市場以295萬元承接，呎價約10,498元，業主以約183萬元一手買入單位，現帳面獲利約112萬元。

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新界區

●利嘉閣黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座低層G室，實用面積約548方呎，2月放盤叫價430萬元，累減20萬元，剛以410萬元由區內客承接，呎價約7,482元，原業主於2011年以215萬元買入，約14年帳面賺195萬元。

●中原王勤學稱，元朗溱柏昨天連錄3宗買賣，賺幅約3.5至15.4%，其中8座中層D室，實用面積約723方呎，三房間隔，叫價650萬元，獲區內租客以620萬元承接，呎價約8,575元，原業主於2014年以579.3萬元一手買入，約11年帳面獲利40.7萬元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗PARK YOHO Napoli的23B座低層D室，實用面積約633方呎，三房設計，原業主現居北京，叫價620萬元，放盤約半個月，收到大量查詢，加價10萬元，以630萬元成交，即買機票回港簽約，呎價約9,953元，持貨約6年帳蝕291.6萬元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋兆安苑K座高層1室，實用面積約495方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，減價22萬元，已補價自由市場以328萬元並一筆過付款購入上址作自住或收租，呎價約6,626元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門瑜翠園6座低層B室，實用面積約686方呎，三房間隔，望園景，獲外區用家洽購，終以490萬元連車位成交，呎價約7,143元。

●祥益邱家邦指，屯門邁亞美海灣5座高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客有意換樓，即場獲減價20萬元，以400萬元購入，呎價約9,281元。

●利嘉閣彭永佳稱，屯門置樂花園2座中層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，新買客為照顧年邁母親，計劃同區購入面積更大的單位換樓，叫價340萬元放售，最終以315萬元成交，呎價約7,016元。

●中原林恩信表示，荃灣環宇海灣5座中層E室，實用面積約502方呎，屬前排兩房單位，極少有放盤，享海景，今年1月叫價約700萬元放盤，最終減價70萬元，以630萬元成交，呎價約12,550元。

●中原余俊文稱，荃灣3月累錄約70宗二手買賣，逼近上月全月約85宗，麗城花園2期6座高層B室，實用面積約572方呎，原則三房間隔，享山景，議價後以442.8萬元沽出，呎價約7,741元，創2期同類型單位近年做價新低。

●美聯葉容生表示，粉嶺綠悠軒6座中層A室，實用面積約427方呎，兩房間隔，議價後以418萬元承接，呎價約9,789元，原業主於2007年斥資約140萬元購入，持貨約18年帳面獲利約278萬元。

●中原麥偉成稱，粉嶺及上水本月至今暫錄近50宗二手買賣，粉嶺中心H座中層6室，實用面積約535方呎，三房間隔，叫價約520萬元，議價後連租約以488萬元易手，呎價約9,121元，約5年帳面蝕162萬元，單位期內貶值約25%。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽7座低層C室，實用面積約579方呎，三房間隔，叫價728萬元放盤，雙方經議價後終以720萬元成交，呎價約12,435元，原業主於2019年以762.7萬元購入，持貨約6年帳面虧損約42.7萬元。

●世紀21奇豐李嘉文指，火炭居屋彩禾苑中層2室，實用面積約405方呎，一房間隔，望山景，放盤8個月，未補價第二市場叫價360萬元，最終以335萬元沽出，減價25萬元或約6.9%，呎價約8,272元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城30座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤約1個月，原先叫價580萬元，減價45萬元，減幅約7.8%，以535萬元成交，呎價約11,863元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍3月暫錄近60宗二手買賣，沙田蔚景園2座中層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，議價後以580萬元獲承接，呎價約13,977元，原業主於2019年以約658萬元購入，約6年帳面蝕78萬元，貶值約11.9%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約63宗二手成交，其中薈朗佔約5宗，屋苑2座高層B5室，實用面積約223方呎，開放式間隔，叫價約308萬元，日前議價後以299.5萬元易手，呎價約13,430元，原業主持貨約9年，帳面蝕約21.5萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢飛鵝花園B段單號屋，實用面積約2,496方呎，六房雙套連工人房間隔，叫價5,500萬元，以4,100萬元沽出，減幅約25.4%，呎價約16,426元，低市價20%，物業已被財務公司接管，以及被發出僭建令，原業主持貨約12年，帳面貶值約34%。

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