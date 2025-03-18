美股3大指數偏軟　道指跌154點

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌154點，報41,686點；標指跌38點，報5,636點；納指跌223點，報17,585點。港股夜期報24,717點，跌78點，低水24點。

花旗與摩根士丹利俱維持標指今年底目標於6,500點，意味較周一收市有逾14%上升空間。花旗認為，股市近期的拋售反而使估值更健康，蘋果公司(Apple Inc.)、Meta、微軟、特斯拉(Tesla)、英偉達(Nvidia)等「美股7雄」估值亦較理性，觀乎企業生產效率提升、人工智能(AI)前景值得看好等，被其評予「中性」的美股仍有望反彈。

不過，比起美國與其他經濟體的相對強弱，更值得關注的是美國「新質生產力」的製造實力。富國銀行上調波音目標價至113美元，但仍較周一收市低約30%，評級「沽售」，主要着眼於其客機交付欠佳但勞工成本上漲，憂慮其自由現金流未能符合外界期望。波音股價早段跌0.96%，報160.29美元。

被特朗普拿來舉例「美國製造」衰落的英特爾(Intel)方面，市傳新任行政總裁(CEO)陳立武不滿公司失去「只有偏執狂才能活命」的奮鬥精神、臃腫的團隊拖慢決策，短期目標包括加大力度給晶片製造部門拉客，並重啟生產AI伺服器晶片、開拓軟件和機械人等領域。消息人士稱，英特爾希望像英偉達那樣每年推新款AI晶片，但挑戰在於開發出具競爭力的晶片架構，可能最快都要等兩年。英特爾股價升0.67%，報25.86美元。