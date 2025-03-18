大埔新盤次輪購65倍　天水圍項目第四輪開賣沽96伙

新盤市場焦點集中於新界區，大埔樓盤次輪銷售截收逾7,800票，超額認購逾65倍。而天水圍項目人氣不減，第四輪銷售即日沽出約96伙，佔是日推售單位逾九成。

●啟德天璽•海第2A期下周三首推12伙招標

●大埔上然第1期次輪截收7,868票

萬科香港旗下大埔上然第1期，次輪銷售已於周二(18日)下午2時截票。發展商指，今輪銷售累收約7,868票，按明日次輪以價單形式發售118伙計，錄得超額認購逾65倍。新一輪入票除了首輪的向隅客之外，亦有新客入票，並以分支家庭客及投資客為主。

●黃大仙薈鳴減價加推24伙

●將軍澳GRAND SEASONS加推138伙

●灣仔道壹嘉單日沽16伙貨尾

尚嘉旗下灣仔道壹嘉，日前修訂價單，將17伙貨尾單位定價再下調25%，新售價於今(18日)起生效，撇除1伙由價單改作招標出售的30樓A室之外，其餘16伙即日全數售出。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第四輪銷售發售105伙

●啟德澐璟單日沽兩伙 套現逾4,009萬

●油塘蔚藍東岸兩房成交價888萬元

●沙田星凱‧堤岸售出最後一伙開放式戶

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(18日)售出全盤最後一伙開放式單位。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，上述為2座48樓H室，實用面積259方呎，成交價567.2萬元，呎價約21,900元。他補充，全盤開售至今累售1,304伙，佔全盤1,335伙近98%，僅餘下22伙三房戶及9個特色單位待售。

●藍田KOKO RESERVE平台特色戶1,471萬元沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周二(18日)售出平台特色戶，為1座3樓F室，實用面積733方呎，屬三房一套連工作間及雙平台，成交價1,471.7萬元，呎價約20,078元。整個KOKO HILLS系列至今售出886伙，已套現逾86億元。

●元朗洪水橋滙都連環售出3伙