大埔新盤次輪購65倍 天水圍項目第四輪開賣沽96伙
2025年03月18日 22:05
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新盤市場焦點集中於新界區，大埔樓盤次輪銷售截收逾7,800票，超額認購逾65倍。而天水圍項目人氣不減，第四輪銷售即日沽出約96伙，佔是日推售單位逾九成。
●啟德天璽•海第2A期下周三首推12伙招標
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第2A期，周二(18日)已上載樓書至項目官方網站。新地副董事總經理雷霆表示，將會推出首批12伙於下周三(26日)起招標發售。將發售單位實用面積介乎1,124至1,150方呎，位處中高樓層，全屬四房間隔。是次提供建築期及即供兩項付款方法。發展商最新向傳媒展示項目20樓A室，對外的實際景觀，可享開揚的海景。
●大埔上然第1期次輪截收7,868票
萬科香港旗下大埔上然第1期，次輪銷售已於周二(18日)下午2時截票。發展商指，今輪銷售累收約7,868票，按明日次輪以價單形式發售118伙計，錄得超額認購逾65倍。新一輪入票除了首輪的向隅客之外，亦有新客入票，並以分支家庭客及投資客為主。
●黃大仙薈鳴減價加推24伙
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，周二(18日)上載價單7號，提供24伙，折實平均呎價約19,422元，較對上一張價單低約6.8%，部分單位較1年前同類戶平約一成。項目安排本周六(22日)出售8伙。價單7號涵蓋12伙開放式及12伙一房戶，以中高層為主，折實價介乎391.8萬至512.6萬元，折實呎價約18,421至20,440元。
●將軍澳GRAND SEASONS加推138伙
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周二(18日)公布加推價單2號，提供138伙，折實平均呎價約14,905元，部署於下周作次輪銷售。新一批單位來自第1A及1B座，涵蓋46伙1房，75伙2房及17伙3房單位，實用面積介乎322至716方呎，折實價453.4萬 1,173.1萬元，折實呎價約14,039至18,017元。
●灣仔道壹嘉單日沽16伙貨尾
尚嘉旗下灣仔道壹嘉，日前修訂價單，將17伙貨尾單位定價再下調25%，新售價於今(18日)起生效，撇除1伙由價單改作招標出售的30樓A室之外，其餘16伙即日全數售出。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第四輪銷售發售105伙
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周四(13日)展開第四輪銷售，以價單形式發售105伙。據市場消息指，截至晚上近10時，項目是暫沽約96伙。連同早前首三輪銷售計，兩周之內共售出約495伙，佔該期數供應525伙約94%。
●啟德澐璟單日沽兩伙 套現逾4,009萬
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周二(18日)錄得兩宗成交，共涉逾4,009萬元。新售出單位均於第5座，同屬三房一套連儲物房間隔。新售出單位包括5座8樓A室，實用面積902方呎，以2,088.66萬元獲承接，呎價約23,156元。
●油塘蔚藍東岸兩房成交價888萬元
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周二(18日)獲年輕家庭客斥資約888萬元購入兩房單位，為3座23樓A室，實用面積508方呎，向西南享維港海景，落地玻璃設計搭配橫廳布局，有助提升空間感，呎價約17,490元。發展商指，項目迄今累計售出453伙，總銷售金額突破41億元。
●沙田星凱‧堤岸售出最後一伙開放式戶
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(18日)售出全盤最後一伙開放式單位。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，上述為2座48樓H室，實用面積259方呎，成交價567.2萬元，呎價約21,900元。他補充，全盤開售至今累售1,304伙，佔全盤1,335伙近98%，僅餘下22伙三房戶及9個特色單位待售。
●藍田KOKO RESERVE平台特色戶1,471萬元沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周二(18日)售出平台特色戶，為1座3樓F室，實用面積733方呎，屬三房一套連工作間及雙平台，成交價1,471.7萬元，呎價約20,078元。整個KOKO HILLS系列至今售出886伙，已套現逾86億元。
●元朗洪水橋滙都連環售出3伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都系列項目，周二(18日)再售出3伙，總成交金額逾1,438萬元。集團執行董事關堡林表示，新售出的單位包括連天台特色戶，為第3座12樓B02室，實用面積440方呎，兩房間隔，外連372方呎天台，以508.38萬元售出，呎價約11,554元。