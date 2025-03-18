香港小輪去年少賺近14%　末期息持平於每股15仙

過去一年，該企經營溢利主要來自商舖及商場租金，以及銀行存款利息之收入。其中，商舖租金收入去年錄1.25億元。投資物業嘉賢居及城中匯之商舖已全部租出，亮賢居之商舖出租率為95%。港灣豪庭廣場及逸峯廣場之出租率分別為93%和86%。

此外，去年公司的渡輪、船廠及相關業務虧損約800萬元，按年擴大約4%。該企已經向運輸署就北角至觀塘運載危險品車輛的渡輪服務申請加價，相信整體業務損失將可減少。隨着北角東岸板道西段開放，集團將會與香港政府商討優化北角碼頭設施，為洋紫荊維港遊乘客和使用北角海濱的市民帶來更好體驗。在去年底，集團持現金及銀行結餘共18.76億元，按年上升2.8%。並無借貸。