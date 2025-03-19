美財長貝森特：貿易夥伴可降貿易壁壘　避免4月加徵關稅

將「對等關稅」稱為「大動作」的美國總統特朗普表明，於下月2日實施「對等關稅」，美國財長貝森特接受外媒訪問時表示，如果美國的貿易夥伴願意減少貿易壁壘，又或者改善不公平的貿易行為，就有機會避免「對等關稅」(Reciprocal tariffs)。

貝森特表示，「4月2日每個國家都將收到一個關稅數字，代表他們將面臨的關稅水平。」他指，特朗普政府將根據各國的現有關稅、非關稅貿易壁壘及其他因素，為每個國家確定一個「預估關稅率」，部分國家會較低，部分國家則會較高，美方會給予各國談判的機會。

他指，如果這些國家停止對美國的關稅、非關稅壁壘、貨幣操控、不公平的資金支持、勞工壓制等，就可避免遭到加徵關稅。如果貿易夥伴國未能採取相應措施降低貿易壁壘，美國將對其徵收更高關稅，以保護美國經濟、勞工及各行各業。

貝森特稱，對實施「對等關稅」充滿信心，相信部分國家可能在收到「預估關稅率」後會立即進行談判，以減少關稅負擔。他透露，特朗普政府已開始與一些最不公平的貿易夥伴談判，以達成有利於美國的貿易協議，這些國家已向華府提出減少不公平關稅的提議。

白宮官員其後指，特朗普政府仍打算在4月2日實施對等關稅。除非關稅及非關稅壁壘相等，或者美國的關稅較高，否則關稅將生效。