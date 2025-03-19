張智威：港股市底仍強 車股首選比亞迪
2025年03月19日 11:20
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股屢創新高，成交亦持續活躍，反映資金仍不斷流入港股市場，料市底仍然偏強，短期有機會嘗試25,000點關。事實上，恒指年初由低位18,671點展開升浪，多次調整仍守穩20天線，反映該水平支持力度強，不妨以20天線約23,645點作為止賺位，只要守穩其上，後市仍可繼續看好。
小米集團(01810)去年經調整盈利及收入創新高，經調整盈利增長41%，小米汽車今年目標交付35萬台。張認為其業績遠超市場預期，但股價早前累升已多，提防投資者短期或會趁好消息出貨。不過中長線而言，小米仍有機會再試高位，挑戰60元樓上。
車企近日動作多多，小鵬汽車(09868)新車款G6和G9上市後訂單持續攀升，超出預期。吉利汽車(00175)旗下極氪將開始銷售一款可實現無人駕駛的SUV，目標是下半年開始交付。至於比亞迪(01211)表示其歐洲第三家工廠選址工作剛開始，料於7至8個月內完成。張智威指車企中仍首選龍頭比亞迪，指其力拓海外市場，面對的行業競爭壓力較小，惟股價在績前已炒高，不妨待回落至400元樓下再作考慮。