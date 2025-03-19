張智威：港股市底仍強　車股首選比亞迪

信誠證券聯席董事張智威表示，港股屢創新高，成交亦持續活躍，反映資金仍不斷流入港股市場，料市底仍然偏強，短期有機會嘗試25,000點關。事實上，恒指年初由低位18,671點展開升浪，多次調整仍守穩20天線，反映該水平支持力度強，不妨以20天線約23,645點作為止賺位，只要守穩其上，後市仍可繼續看好。