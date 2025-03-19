老虎國際上季與全年利潤破頂　港客戶總資產錄雙位數增長

科技券商老虎國際公布，截至2024年12月31日止，第四季營收1.24億美元，按年增長77.3%，全年營收3.92億美元，按年增長43.7%，均創歷史新高。季內歸屬於母公司的經調整(non-GAAP淨利潤為3,050萬美元，按季增長51.7%，按年增長2,772.5%，刷新歷史記錄；全年歸屬於母公司的non-GAAP淨利潤達到7,050萬美元，按年增長65%，亦創歷史新高。

第四季，老虎國際全球開戶客戶新增8.1萬，按年增長70.1%，全球開戶數達244.9萬。季內入金客戶新增5.9萬，按年增長51.4%。2024年全年，公司新增入金客戶18.7萬，超額完成年度目標。截至2024年底，入金客戶總數達到109.2萬，按年增長20.7%。

上季市場交易度活躍，公司期內總交易額按年增長142.2%至1,980億美元，來自個人和機構客戶的淨入金達11億美元，其中散戶投資者為主要貢獻群體，推動客戶總資產按年增長36.4%至417億美元，創下歷史新高。

老虎國際創始人及CEO巫天華表示，2024年是老虎成立十周年，隨着公司進入新加坡、中國香港、新西蘭、澳洲和美國等市場展業，國際化發展成效顯著，全球用戶託管資產達417億美元新高，用戶數已破千萬。新加坡作為集團總部，是目前老虎全球市場增量客戶和存量客戶最多的市場。香港同樣增長強勁，截至今年2月底，香港客戶總資產較2024年底已實現雙位數增長。