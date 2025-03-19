滙豐：進行投資交易中小企錄雙位數增長　設首間商業財管中心

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，去年，曾透過滙豐進行投資交易的中小企客戶數目按年錄得雙位數增長，反映商業財富管理需求正在上升。有見及此，滙豐宣布在香港首度開設商業財富管理中心，為中小企至大型企業等不同規模的商業客戶提供服務，以滿足他們日益增長的財富管理需求。

新商業財富管理中心座落於尖沙咀，鄰近西九龍高鐵站和中港客運碼頭等主要交通樞紐，為香港、中國內地，以至其他地區的企業提供服務。中心佔地3,000平方呎，中心長駐經驗豐富的團隊，並將定期舉辦研討會、工作坊和業界交流等活動，為商業客戶提供最新市場資訊，探討行業趨勢，並分享實用的商業理財策略和金融科技應用。

王海珍指，企業規劃業務時要做到攻守兼備，財富管理是不可或缺的一環。企業積極管理財富，有助建立基礎，以推動長遠增長和應對未來挑戰。全新的滙豐商業財富管理中心提供專屬空間，由經驗豐富的財富管理團隊解答企業客戶查詢和制定專門方案，協助他們提升公司資產價值，以至物色具回報潛力的投資機遇，進一步推動創新和擴展業務。