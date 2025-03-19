中原：今年首2月錄逾1300名普通話拼音買家買樓　按年升5成

樓市全面撤辣後內地客入市個案續增，中原地產指出，2025年首兩個月，一、二手私宅市場錄得逾1,300宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按年升近五成。

今年1月及2月，私人住宅登記錄5,994宗，當中佔1,364宗為該類買家，比例約22.8%，連續12個月維持逾兩成水平，較去年同期935宗，急升約45.9%。期內涉及成交金額約124億元，與去年約101億元比較，亦上升約22.8%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，去年2月全面撤辣至今，普通話拼音買家入市總數增至逾1.2萬宗，較撤辣前倍增，為香港帶來多達1,331億元物業交易總額。由於毋須再支付任何「辣稅」，政府亦放寬樓價400萬元或以下物業的印花稅，加上樓價已連跌三年，累跌超過25%，相信會吸引更多不同類型的非本地客趁低吸納。

以地區統計，一手供應重鎮的啟德發展區，近年成為內地客買樓首選之一。今年以來，區內錄得96宗普通話拼音買家入市個案，撤辣後計更累錄1,545宗，為全港最多，相比排名第二位的黃竹坑區所錄557宗，更大幅拋離約1.8倍。

值得留意，啟德區於撤辣後一、二手買賣合共3,071宗，反映同類型買家於區內樓市佔比甚高，平均每兩名買家就有一個屬內地客。

若單計今年首兩個月，其次啟德錄最多普通話拼音買家的地區為屯門掃管笏，暫錄89宗，而黃竹坑區亦有77宗。

此外，今年暫錄最多同類買家入市的樓盤，為香港仔黃竹坑站港島南岸項目各期，包括晉環、海盈山、揚海及Blue Coast系列，共錄77宗，佔區內成交近六成。其次為屯門黃金海灣項目兩期、以及將軍澳日出康城各期項目，分別51及32宗。

陳永傑指出，內地客亦帶動樓價5,000萬元以上大額成交，今年該類價格的一、二手買賣合錄得62宗，按年升約四成，當中普通話拼音買家佔17宗，比例近三成。其中屯門瑧譽一座實用面積5,210方呎雙號屋，連雙車位成交價1.366億元，呎價2.34萬元，為今年暫錄最大宗普通話拼音買家入市個案。

不過，由於近期開售的多個細價新盤，現場所見以本地客為主，相信3月一手市場普通話拼音買家比例，有機會跌穿三成水平，料見9個月低位。