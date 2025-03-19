房協首個專用安置屋邨出租項目「樂翹樓1座」入伙

香港房屋協會(房協)發展的專用安置屋邨，首個落成的洪水橋/厦村新發展區樂翹都匯第一期甲及第一期乙，兩個項目已全部竣工。繼第一期甲的資助出售房屋項目「樂翹軒I」於去年底交樓，第一期乙的出租屋邨「樂翹樓1座」首批居民，亦於本月起陸續辦理入伙手續。

發展局副局長林智文、房協行政總裁陳欽勉、以及總監(物業管理)潘源舫在「樂翹樓1座」歡迎首個住戶，並一同參觀新單位及大廈各項康樂配套設施，包括平台花園、兒童遊樂及長者康體設施等。

林智文表示，政府於2018年邀請房協以其資源發展專用安置屋邨，提供免經濟狀況審查的安置安排，體現「以人為本」精神，適切顧及區內寮屋居民的住屋需求。很高興能親身見證首個專用安置屋邨樂翹都匯第一期兩個項目正式交樓。項目可改善受清拆影響居民的生活環境，亦推動北部都會區發展。

陳欽勉表示，見證合資格家庭即將在全新單位展開新生活，分享到其中喜悦，推動房協繼續工作為居民帶來幸福感。專用安置屋邨是房協作為房屋實驗室其中一個示範，隨着樂翹都匯的資助出售房屋「樂翹軒I」及出租屋邨「樂翹樓1座」兩個項目先後入伙，標誌着房協發展專用安置屋邨的首階段成果。2025年會再另有專用安置屋邨推出，為合資格的住戶提供安置選項。

「樂翹樓1座」是樂翹都匯第一期乙的出租屋邨項目，位於新界元朗洪水橋洪元路6號，樓高31層，提供375個出租單位，涵蓋一房至三房戶型，單位附設基本裝修，並設有平台花園、兒童遊樂及長者康體設施。

房協的專用安置屋邨出租單位的租金，是參考房協乙類屋邨出租單位的水平釐訂。通過經濟狀況審查的住戶可在申請入住時向房協申請「特惠租金」安排。連同去年底交樓的資助出售房屋「樂翹軒I」，整個樂翹都匯第一期合共提供675個出租及出售單位。

專用安置屋邨項目是房協近年和政府其中一個合作方向，為受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的合資格住戶提供免經濟狀況審查的安置選擇。房協目前發展或規劃中的專用安置屋邨項目共有八個，未來五年在新界及市區將會有約八千個出售及出租單位落成。