許正宇：提升香港國金中心優勢　關鍵在制度、產品創新

市場不時有聲音要求政府動用資金入市港股，財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員提問時表示，政府成立或由政府部門營運的基金均有特定用途和管理機制，須根據其規模、整體風險承受能力、流動資金需要等因素，制訂合適的投資策略，以不同資產配置實現目標回報、現金流或特定政策目標，並不適宜為有關基金的投資制定劃一的資產配置建議或限制。

他重申，政府一直就資本市場的發展推行各項改革，包括設立「同股不同權」新經濟企業和科技公司上市渠道、便利海外發行人來港融資等。

他指，香港國際金融中心優勢的鞏固與提升，關鍵在於制度創新、產品創新、企業匯聚、資金融通。香港交易所和香港證監會會深入研究各個範疇，目標在年內按「成熟一項、公布一項」就不同範疇分批提出完善建議，並徵詢公眾的意見。與此同時，政府也會不時透過各渠道收集市場意見，包括各金融監管機構和香港金融發展局等，以適時制定相關發展策略。

為配合最新經濟趨勢和企業需求，港交所和證監會正推進全面的上市制度檢討，會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；完善雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究建立場外交易市場。