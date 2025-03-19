新盤銷售仍熾熱　大埔項目次輪銷售沽9成

新盤市場氣氛保持熾熱，再有新界樓盤開賣，大埔項目繼首輪銷售後，次輪銷售即日售出約107伙，佔是日推售單位量約九成。鴨脷洲現樓項目獲大手客斥資逾2,020萬元連掃3伙。

●大埔上然第1期次輪暫沽約107伙

萬科香港旗下大埔上然第1期，周三(19日)展開次輪銷售，以價單形式發售118伙。市場消息指，截至晚上約9時，即日暫沽約107伙，佔今輪推售單位約九成，待售單位皆為三房及四房戶型。連同首輪銷售計，項目於5日之內累計賣出約330伙，佔該期數提供403伙約82%。

●大手客斥資逾2,020萬掃鴨脷洲Coasto3伙

●元朗朗天峰頂層特色戶雙破頂價沽

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙

●何文田名鑽三房售1,768萬元

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，今(19日)錄得兩宗成交，合計成交金額3,336萬元。當中，10樓A室的實用面積為821方呎，採三房間隔，以1,768.5萬元沽出，呎價約21,541元。

●專才家庭客擲1,842萬元購馬頭角文曜三房戶

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周三(19日)售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為9樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，買家選用90天即供付款辦法以1,842.74萬元購入單位，呎價約20,384元，並獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，買家屬專才家庭客。

●日出康城SEASONS系列累售1,054伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(19日)以829.6萬元售出第2B座42樓A室，為實用面積537方呎，採兩房連書房間隔，呎價約15,449元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,054伙，套現近65.5億元。

●沙田名日‧九肚山四房海景戶售2,102萬元

●啟德柏蔚森三房售1,469萬元

●紅磡曼翹一房減價重新沽出

桂洪集團旗下的紅磡曼翹，最新以475.4萬元售出21樓E室，為實用面積249方呎的一房單位，最新呎價約19,092元。資料顯示，該單位曾於2021年9月以608.7萬元售出，其後遭終止交易，亦即最新做價較3年半前低約22%。