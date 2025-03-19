新盤銷售仍熾熱 大埔項目次輪銷售沽9成
2025年03月19日 21:34
東網電視更多新聞短片
新盤市場氣氛保持熾熱，再有新界樓盤開賣，大埔項目繼首輪銷售後，次輪銷售即日售出約107伙，佔是日推售單位量約九成。鴨脷洲現樓項目獲大手客斥資逾2,020萬元連掃3伙。
●大埔上然第1期次輪暫沽約107伙
萬科香港旗下大埔上然第1期，周三(19日)展開次輪銷售，以價單形式發售118伙。市場消息指，截至晚上約9時，即日暫沽約107伙，佔今輪推售單位約九成，待售單位皆為三房及四房戶型。連同首輪銷售計，項目於5日之內累計賣出約330伙，佔該期數提供403伙約82%。
●大手客斥資逾2,020萬掃鴨脷洲Coasto3伙
宏安地產(01243)發展的鴨脷洲Coasto，周三(19日)獲同一組買家斥資逾2,020萬元連購3伙兩房單位，作投資之用。上述3伙實用面積為360及371方呎，成交價666.4萬至683.8萬元，呎價介乎約18,431至18,611元，全數採用120天即供付款計劃購入。當中，6樓B室的實用面積為360方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以670萬元售出，呎價約18,611元。
●元朗朗天峰頂層特色戶雙破頂價沽
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周三(19日)通過招標雙破頂價售出頂層特色戶，為第2座27樓C室，實用面積為496方呎，屬兩房梗廚間隔，外連175方呎平台及444方呎天台，連同1個車位成交價850.64萬元成交，呎價為17,150元，成交價及呎價同創項目新高。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(19日)連沽兩伙，共涉1,569.34萬元。當中，2座27樓A室，實用面積405方呎，兩房間隔，成交價1,021.72萬元，呎價約25,228元。
●何文田名鑽三房售1,768萬元
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，今(19日)錄得兩宗成交，合計成交金額3,336萬元。當中，10樓A室的實用面積為821方呎，採三房間隔，以1,768.5萬元沽出，呎價約21,541元。
●專才家庭客擲1,842萬元購馬頭角文曜三房戶
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周三(19日)售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為9樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，買家選用90天即供付款辦法以1,842.74萬元購入單位，呎價約20,384元，並獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，買家屬專才家庭客。
●日出康城SEASONS系列累售1,054伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(19日)以829.6萬元售出第2B座42樓A室，為實用面積537方呎，採兩房連書房間隔，呎價約15,449元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,054伙，套現近65.5億元。
●沙田名日‧九肚山四房海景戶售2,102萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周三(19日)錄得1宗4房海景單位成交。長江實業營業經理詹勳榮表示，上述為第1座10樓A室，實用面積1,213方呎，成交價2,102.8萬元，呎價約17,336元。據悉，買家選用九成按揭付款計劃購入上述物業。消息指，該單位買家為本地買家，購入單位贈予父母居住。
●啟德柏蔚森三房售1,469萬元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德柏蔚森系列項目，周三(19日)售出第1座11樓A室， 實用面積666方呎，屬三房一套加儲物室連洗手間間隔，享有海景，成交價1,469.8萬元，呎價約22,069元，為今年至今項目樓價及呎價最高。
●紅磡曼翹一房減價重新沽出
桂洪集團旗下的紅磡曼翹，最新以475.4萬元售出21樓E室，為實用面積249方呎的一房單位，最新呎價約19,092元。資料顯示，該單位曾於2021年9月以608.7萬元售出，其後遭終止交易，亦即最新做價較3年半前低約22%。