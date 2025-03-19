萬景峯兩房售828萬元　持有6年帳蝕百萬離場

二手業主看淡後市蝕賣沽貨。荃灣萬景峯兩房單位，原業主於2019年購入後一直自用，近日減價30萬元，以828萬元易手，期內帳面蝕100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌居屋康山花園6座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價650萬元，外區客睇樓後即與原業主進行洽購，減價90萬元，以560萬元成交，呎價約9,459元。

●中原張略欣稱，鰂魚涌南豐新邨8座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望康怡花園，上月叫價455萬元，以435萬元沽出，呎價約11,125元，新買家為外區客。

●中原林龍表示，北角健威花園3月錄約4宗買賣，其中B座中層8室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享海景，叫價580萬元，獲用家以560萬元承接，呎價約12,556元，原業主於2017年3月以663萬元買入，約8年帳面貶值約103萬元或約15.5%。

●中原盧文頌指，西半山富景花園2座高層A室，實用面積約1,081方呎，套兩房間隔，享維港煙花海景，叫價2,300萬元，以2,180萬元連位售出，累減120萬元或約5%，呎價約20,167元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角盈暉臺3座高層H室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以628萬元易手，呎價約14,338元，原業主於2002年2月以229.9萬元購入，持貨約23年帳面獲利398.1萬元。

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新界區

●中原伍潔玲指，荃灣萬景峯1座低層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原業主於2019年買入一直作自住用途，近月見市況轉旺，決定賣樓套現離場，月初叫價858萬元，減至828萬元沽出，呎價約16,331元，原業主持貨約6年，帳面蝕100萬元。

●中原曾偉旗表示，青衣3月錄約27宗二手買賣，按月多8%，居屋青泰苑F座低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價600萬元，減價34萬元，以566萬元易手，呎價約8,775元。

●祥益黃慶德稱，屯門海翠花園1座中層F室，實用面積約668方呎，套三房間隔，吸引多組客人到單位睇樓，當中有兩組客人有意洽購，區內客見機不可失，加快入市步伐，以522萬元購入自用，呎價約7,814元。

●利嘉閣蕭俊邦指，屯門居屋兆康苑D座中層5室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望內園景，單位於已補價自由市場叫價330萬元放售，議價後首置客以315萬元承接，呎價約6,618元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，新買家為區內客，表示屋苑鄰近家人，議價後累減46萬元，以352萬元即睇即買，呎價約7,857元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗加州花園玉蘭徑雙號屋，實用面積約1,016方呎，三房間隔，新買家為投資者，見樓市已較高位回落近30%，洋房叫價890萬元連租約放售，議價後以850萬元沽出，呎價約8,366元。

●中原王勤學表示，元朗尚柏3日內連錄3宗短炒成交，全部賺錢，屋苑中層A室，實用面積約303方呎，一房間隔，原業主於去年10月以279萬元一手買入，現以293萬元沽出，呎價約9,670元，持貨僅約5個月，速賺14萬元或約5%，同類型單位樓價3日上升13萬元。

●美聯吳偉文指，上水御皇庭3座高層E室，實用面積約691方呎，三房設計，早前叫價680萬元放售，獲自用客洽購，議價後以650萬元易手，呎價約9,407元，原業主持貨約8年，帳面獲利約50萬元。

●中原楊浩鴻表示，上水御景峰低層D室，實用面積594方呎，套三房間隔，議價後以580萬元易手，呎價約11,140元，新買家為區內客，已搵樓約半年，原業主於2010年以348萬元購入，持貨約15年帳面獲利232萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城48座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤僅1日，原先叫價395萬元，減價10萬元，減幅約2.5%，以385萬元成交，呎價約13,556元。

●中原劉國龍指，大圍3月錄約20宗二手買賣，其中名城1座南翼中層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，叫價約1,550萬元，議價後以1,528萬元沽出，呎價約15,950元，新買家為內地專才，入市單位自住。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭8座低層G室，實用面積約787方呎，三房間隔，放盤約兩個月，叫價780萬元，累減22萬元，以758萬元獲買家承接，呎價約9,632元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖．天峰8座低層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，叫價約750萬元，議價後以715萬元易手，呎價約13,216元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢井頭村單號村屋中層單位，兩房間隔，望山景，以359.8萬元成交，屬市價水平。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋景明苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，有新裝修，上月於已補價自由市場叫價330萬元，一口價減17.2萬元，以312.8萬元獲承接，呎價約7,800元，原業主於2015年6月買入，約9年帳面蝕讓32.2萬元。

●中原關偉豪表示，將軍澳天晉6座中高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享市景，以878萬元成交，呎價約16,320元，原業主於2018年7月以1,043萬元購入，約7年帳面需蝕讓165萬元。

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