鄧聲興：長和賣港口引發關注　行商能否兼顧社會責任？

近日市場關注長和( 00001 )早前公布，擬以228億美元，向以美國貝萊德、美資Global Infrastructure Partners以及意大利Aponte家族旗下Terminal Investment Limited三家公司為首的財團，出售中國以外的港口業務。

資料顯示，該筆交易涉及長和持有和運營、分布於23個國家的43個港口及配套物流網絡，包括位於巴拿馬運河兩端的克里斯托瓦爾港和巴爾博亞港，及巴拿馬港口公司90%股權。考慮是次交易涉及的交易方和交易內容對國際貿易和政治等角度影響較大，故引起廣泛關注。就此事件的影響，筆者主要觀點如下。

首先從商業角度，長和今次出售和記港口集團的作價大幅高於市場預期，此次交易完成後將有望為集團帶來超過190億美元的現金收入，相當於起公布消息是的總市值。一方面，或可利用於集團業務發展，對公司未來發展有益。另一方面，不排除集團可能將多數交易所得款項用於回餽股東，如估算每股特別股息或超過25元，則長和的預期股息率有望將由現時的5.2厘大幅增加至58厘，具一定吸引。

此外，此舉或可令長和在海外國家的碼頭和基建業務減少來自美國的打壓的可能性，或對集團海外業務發展有益。故總體從企業發展角度而言，考慮商業利益確實不可厚非。

同時，近年來美國持續對中國「一帶一路」計劃、航運及科技等多個領域進行打壓，以阻礙中國發展。而巴拿馬運河把握拉美新興市場，中國進出口貨物有四分之一經由該航道。如未來美國為主的資本控制了該運河，或可令美方更好掌握中國進出口貨物的品種及總額等準確數據，或將爲美國其進一步限制中國製造業提供便利。

另據外媒引述知情人士透露，中國政府原計劃用巴拿馬運河港口問題作為與特朗普政府談判的籌碼，結果卻因長和此舉而失敗。料如為屬實，或將影響中美貿易談判，及涉及加征關稅的行業及產業的發展。因此，縱使企業此舉從商業角度有諸多發展便利，但會否考慮或想到在獲利的同時兼顧社會責任等的方法。

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)