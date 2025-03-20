【逆境救亡】三星電子冀進行併購推動增長

談起南韓經濟，貢獻當地經濟增長重中之重的三星電子最新舉行股東大會，三星電子副會長兼聯席行政總裁韓宗熙承認，過去一年該企未能充分應對快速發展的人工智能(AI)半導體市場；又稱由於主要經濟體政策充斥不確定因素，認為今年將是艱巨之年，惟冀追求有意義的併購從而推動增長。

另三星電子會長李在鎔在內部高管研討會上的發言稿提及，該企所有業務的技術優勢都受損害，很難看到公司正在努力推動重大創新或應對新挑戰，目前只是在努力維持現狀，而不是去改變現狀。

外界認為，近年三星電子在先進記憶體晶片和外判晶片製造領域均落後競爭對手，而且受制盈利疲弱，導致其股價去年跌近三分之一，反觀競爭對手SK海力士股價則升26%。三星電子股價昨日微升1.56%，報58,500韓圜。

此外，美國對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅的措施正式生效，南韓政府最新公布鋼鐵業危機應對方案，對進口鋼材實施原產地管理，防範和打擊逃避反傾銷行為。根據方案，政府將修改《關稅法》，防止進口鋼材以第三國轉口貿易方式規避反傾銷提供制度保障，並簡化反傾銷調查程序，進口鋼材須在申報階段提交材質證明，材質證明書包括產品規格參數、原產地等信息。

南韓政府將在關稅廳下設工作小組，下月底集中打擊規避反傾銷措施行為，並利用多個經貿渠道與主要國家政府密切磋商，爭取南韓產品能適用關稅豁免措施。