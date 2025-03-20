專家樓評：白居二申請注意事項

新一期「白表居屋第二市場計劃」(白居二)已正式接受申請，是次共提供6,000個配額，包括4,500個「一般配額」及1,500個新增的「青年計劃」配額，今期為有意申請者概括整個申請流程。

申請人先要符合基本要求，包括年滿18歲並在香港居住滿7年，參加「青年計劃」的申請者，年齡需滿18歲並在40歲以下。另外，申請人可以個人或家庭名義申請，自身及其家庭成員此前須無接受任何房屋資助，並且無持有過任何香港住宅物業。

入息及資產方面，個人申請者每月入息不得超過3萬元，總資產不得超過61.5萬元；至於二人或以上家庭入息及家庭總資產上限分別為6萬元及123萬元。入息計算包含底薪、佣金、雙糧、花紅及自願性強積金供款；資產計算則包括香港及香港以外的地區的所有資產，如股票、定期、私家車及房產等。截止申請後，房委會會進行攪珠抽籤，其後會為中籤者進行入息審查，建議預先準備好相關入息證明及資產文件，加快審批流程。

購買資格證書設有效期

通過審批後，房委會便會發出批准信，批准信中會註明可以申請兩款「購買資格證明書」，第一款用作申請房委會居屋，第二款用作申請房協居屋。如果只想申請居屋單位，只需申請一張購買資格證明書。如果對心儀單位未有頭緒，可以同時申請兩張證明書，購買資格證明書有效期為12個月。

成功揀取心儀單位後，就需要準備按揭買樓事宜，買家可選擇銀行同業拆息按揭(H按)或最優惠利率(P按)計劃，按揭年期最長30年。房委會居屋由政府作擔保，按揭保證為最長50年，在首次發售日期的首40年內，買家可向銀行承做單位估值或買價(以較低者為準)最高九成的按揭貸款。但要留意，房協居屋不受政府擔保，如果想承做高成數按揭，就需要透過按揭保險計劃，並需支付保費。

今輪白居二將於本月26日截止申請，有興趣人士謹記在截止日期前把握入市機會。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明