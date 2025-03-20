鄧聲興：中通快遞有望進一步提升市場份額及營運效率

單計第四季度，收入129.19億元，同比增長21.7%；純利23.82億元，同比增長8.68%。截至2023年底，中通快遞在內地擁有超過6,000位直接網絡合作夥伴，經營逾3.1萬個攬件和派件網點，以及超過11萬個末端驛站。物流基礎設施網絡包括95個分揀中心與596條自動化分揀線，由逾1萬輛自營幹線卡車服務的逾3,900條幹線線路組成，其中超過9,400輛為高運力車型。期內，集團回購合共5,054.67萬股股份，平均購買價格為24.18美元，顯示對未來發展的信心。

展望未來，中通快遞預計2025年全年包裹量將介乎408億至422億件，同比增長20%至24%。公司憑藉其龐大的物流網絡及自動化技術優勢，未來有望進一步提升市場份額及營運效率。投資者可關注其包裹量增長趨勢及自動化技術應用進展。股份阻力位219港元，支持位152港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)