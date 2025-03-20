許繹彬：油價回穩　中海油有望突圍

儘管如此，仍無損港股的強勢，恒指昨日19日)曾升至24,874點，再創逾3年新高。即使港股氣勢持續，但波幅已連續3個交易日維持於約270點，北水力度見緩和，如與較早前的近千點波幅相比，近日走勢會令投資者有沉悶之感，成交亦持續不足2,800億元，國指則在創逾3年高位後回落。

由於波幅收窄，即使恒指尚餘不足200點便到達25,000點，但如成交沒有增加，可能會呈現突破後便急速回落的情況，投資者必須留意。

本周港股之所以能一枝獨秀，相信是因為周一(17日)內地公布今年首兩個月經濟數據勝預期，一直備受關注的社會消費品零售總額按年增長4%，規模以上工業增加值按年增長5.9%，固定資產投資則增長4.1%。由此可見，去年9月內地所使出的一系列救市措施暫見初步成效，進一步增強內地於穩定及振興資本市場的信心，猶如注入無限動力。

財政部同日再表明，為要提升居民消費力，中央財政安排就業補助金667.4億元人民幣，人民銀行更指會研究推出金融支持擴大消費的專門文件，盼能繼續促使首兩個月社會消費品零售、固定資產投資和工業增加值均能勝市場預期，因此引來外資投資銀行紛紛將內地今年經濟增長預測上調至4.8%。由於眾多利好消息加持，強勢的港股因而在充滿憧憬下，繼續穩步上揚，創下3年新高。

值得一提的是，內地A股則不如港股般「敏感」，走勢仍較沉悶或保守，可能是因市場認為，社會消費品零售總額上升的主要因素，是內地政府上半年為催谷消費及消化產能，推出補貼形式的刺激經濟措施，才令總額度上升，但補貼並非長遠計劃，因此今次公布的數據或未能作出真正的反映。期內全國房地產開發投資仍下跌，失業率更升至兩年高位。

如內地能盡快解決內房所帶來的一系列問題，讓樓市轉趨穏定及重拾升軌，相信能帶動各行各業獲得真正復甦及回暖。當財富收入增加，自然會流至資本市場，企業便會雄心壯志向銀行申請融資發展，這才是真真正正的經濟復甦。在此情景下，外資自然會不請自來。此情景若能如願，相信內地股票市場會有一定「可觀」的反應，港股亦因而獲得更大的「真正實惠」。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）