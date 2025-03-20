大行報告：騰訊績後獲投行上調目標價　最牛睇...

高盛指騰訊2024年第四季業績表現穩健，通過增加對AI的投入，管理層正謀求長期增長，AI相關資本開支期內大幅增加，引發投資者對其發展潛力的關注，以及未來利潤率前景。基於最新業績表現，高盛將騰訊2025及2026年收入和每股盈利預測上調2%至3%，預計今明兩年間AI可推動廣告、雲服務和電商相關企業服務增長加快。目標價從534元上調至590元，評級「買入」。

另外，滙豐環球研究把騰訊目標價由610元上調至630元，維持「買入」評級，認為投入人工智能(AI)有助長遠增長。基於騰訊加大對AI投資以發展核心業務，滙豐將其今年資本支出預測由去年770億元人民幣上調至900億元人民幣；相信透過其「多模型策略」，包括投資內部模型，騰訊可受惠於行業創新，亦可同時利用自己專有內容。