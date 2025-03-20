調查：近70%創科中小企盼數碼銀行服務更簡易便捷

調查結果顯示，超過60%受訪企業認為便捷的網上銀行是選擇使用商業銀行的首要條件。受訪企業所使用的商業銀行服務中，以發薪服務最受歡迎，存款產品及匯款亦較常使用。62%受訪企業計劃在未來一至兩年內在大灣區發展；計劃在東盟地區和中東地區發展的企業亦分別有57%及41%。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恆表示，為配合中小企客戶的數碼理財需要，中銀香港於去年推出升級版iGTB MOBILE企業移動銀行，包括加入遙距開戶、設立定期存款等服務。截至2024年年底，iGTB MOBILE企業移動銀行的客戶量及交易筆數分別按年上升55%及51%。此外，本行亦持續關注客戶的融資需求，於今年初推出優化版中銀「小企錢」無抵押貸款，加快貸款審批。未來本行將繼續與科技園公司緊密合

作，探索更多支援中小企業數碼轉型方案，推動本地創科發展。

調查訪問超過100家在科技園公司設立辦公室的創科企業，平均成立約4年，涵蓋金融科技、醫療健康、零售等行業。