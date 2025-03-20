吉利汽車去年多賺2.1倍　末期息增五成至33仙

根據業績報告，以批發量(包括出口)計，集團在去年共售出217.65萬輛汽車(包括集團擁有50%權益之合營公司領克汽車科技，按年增長32%，超額完成集團全年經修訂之銷量目標200萬輛。其中，中國的批發量按年增長27%，達到176.2萬輛，出口批發量按年增長57%，達到41.45萬輛。

吉汽指，去年集團新能源汽車總銷量達到88.82萬輛，按年增長92%，銷售佔比達到41%，進一步鞏固集團在中國新能源汽車市場的頭部陣營地位。此外，集團設定今年度的銷量目標為271萬輛，包括領克合資公司的「領克」品牌汽車的總銷量，較去年所實現總銷量增加約25%。

去年集團已就研發活動錄得費用合共104億元，按年升33.33%。吉汽指，集團於去年已發布9款全新的新能源汽車產品，計劃於今年發布的新產品包括，「吉利銀河」品牌：星耀8，一款基於GEA Evo架構開發的中大型插電混動轎車；4款全新新能源產品，包括兩款SUV和兩款轎車。

「極氪」品牌：極氪007 GT，一款基於SEA架構開發的科技純電動獵裝轎跑；極氪9X，一款基於SEA架構開發的全尺寸旗艦超級電混SUV；一款基於SEA架構開發的中大型豪華超級電混SUV。

「領克」品牌：領克900，一款基於SPA Evo架構開發的旗艦插電混動SUV；一款基於SEA架構開發的中大型EM-P插電混動轎車。

展望未來，吉汽表示，今年全球宏觀經濟形勢仍存在諸多不穩定因素。在國內市場，受益於支持性汽車政策，預計汽車需求將保持穩定。然而，汽車行業在技術和價格方面的競爭愈發激烈。在國際市場，中國汽車企業需要應對貿易壁壘和關稅挑戰。此外，人工智能(AI)的急速發展正推動汽車行業進行全面智能化的變革。

人工智能發展方面，吉汽表示，集團已完成全域人工智能化布局，包括行業領先算力達23.5 EFLOPS(每秒一百京浮點運算次數)的星睿智算中心、汽車行業首個全棧自研的全場景垂類大模型「吉利星睿AI大模型」，是唯一獲得中國信通院4+等級認證的汽車類大模型。

公司續表示，吉利星睿AI大模型已接入Deepseek開源通用模型、Step-1V視頻模型、Step-2語言模型等。在智駕數據方面，集團具備超過750萬輛的L2級以上智駕能力車輛，實際行駛數據累計達百億公里。