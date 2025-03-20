中原按揭：港息年內有機會降至3.25厘　勢利好樓市

美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率介乎4.25厘至4.5厘，符合市場預期，是連續兩次會議按兵不動，同時宣布將於4月1日起放慢縮表步伐。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息維持不變符巿場預期，基於去年本港銀行已提速減P，故是次美息不變本港銀行亦跟隨維持最優惠利率P不變。

她預料，上半年本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。

本港銀行去年提速減P累達0.625厘，她預期今年P減幅尚餘0.25厘，今年美國下半年將繼續減息而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。

樓巿方面，她認為市場已普遍預期美國上半年大致息率不變，但年內減息走勢將延續，加上銀行去年已提早啟動減息周期，減息幅度快於市場預期，令去年供樓利息已下降0.625厘。今年銀行樓按取態正面積極，按揭優惠增加，而樓市自新財案公布後轉為明朗化，令市場利好因素發揮推動作用，買家入市信心增加，樓市回暖並現轉旺勢頭，一手新盤銷情持續理想，二手樓市交投亦明顯回彈。在樓市向好及年內減息周期延續下，基於供平過租的個案增加，「轉租為買」及「趁低入市」的買家將會繼續增加，帶動樓市轉旺勢頭延續。