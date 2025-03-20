仲量聯行：2月甲廈租金再挫0.5%　連跌34個月

整體甲級寫字樓租賃交投轉活，吸納量返回正數，惟租金持續向下。仲量聯行周四(20日)發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，2月整體租賃市場錄得7,200方呎淨吸納量；而租金整體則再跌約0.5%，已連挫約34個月。

該行指出，有證券金融機構承租金鐘太古廣場一座的兩層樓面，涉及可租用面積約39,200方呎，以滿足業務擴張需求。另外，九龍寫字樓市場方面，租戶希望提升寫字樓質素的需求仍然普遍。成衣貿易公司承租在長沙灣瓊林街83號兩層樓面，涉及建築面積約66,000方呎，從同區的工廈升級搬遷。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，年初起整體租賃市場持續活躍，主要原因是保險、私人財富管理及教育機構等行業的擴張需求增加。另一因素是優質寫字樓的租金已跌至具吸引力的水平，使租戶更容易把握機會提升其辦公室的質素。

該公司研究部資深董事鍾楚如補充，上月整體租金繼續下跌。最新每方呎約46.9元，其中，中環和灣仔/銅鑼灣的租金均分別下挫約0.4%及約0.2%。同時，港島東錄得所有分區市場中最大的租金跌幅，下降約1.3%，九龍東租金則按月低約0.5%。

截至2月底，整體空置率保持約13.3%。在各分區市場中，中環的空置率從約11.3%，上升至約11.5%，而灣仔/銅鑼灣的空置率繼續改善，進一步下降約0.2個百分點至9.6%。反之，港島東的空置率上升至13.2%。