星星地產1.07億放售觀塘電訊一代廣場全層　低買入價4成

啟德運動園開幕，大型活動一浪接一浪，帶動東九龍商業氣氛轉趨熱鬧，區内業主星星地產趁勢推售旗下的觀塘電訊一代廣場中層全層，以連租約形式推出市場，意向價約1.07億港元，較多年前購入價低逾四成。

中原(工商舖)商舖部彭慧思表示，是次代理放售成業街10號電訊一代廣場11樓全層，面積約13,162方呎，意向呎價約8,200元，該物業連租約出售，現時月租約26.3萬元，新買家料可享回報近3厘。該全層樓面屬商舖用途，發展空間靈活，現時由運動娛樂行業租用，物業樓底高約4.05米。另外，樓層設24小時水冷獨立空調機，為租戶提供靈活辦公時間，且步行3分鐘可到達觀塘站。資料顯示，原業主於2018年以逾1.86億元購入自用，以此計算，叫價較買入價低近8,000萬元，差幅約42.6%。

中原(工商舖)工商部余樹榮補充，電訊一代廣場同類型成交要追溯至去年4月，其中低層3連舖契單位，涉及總面積約10,635方呎，以逾1.06億元易手，折合呎價約1萬元，相比之下是次叫價合理。此外，目前觀塘區發展迅速，在市建局及政府「起動九龍東」計劃推動下，觀塘迎來多項重大商業項目發展，其中觀塘市中心重建第4及5區項目最受矚目，預料未來會有逾270萬呎重建樓面，包括住宅、辦公室、商場及酒店等用途。