證監會暫時吊銷金融網紅黃明忠牌照

香港證監會暫時吊銷謝氏膺暉證券持牌代表及金融網紅黃明忠(Franky Wong)的牌照，為期16個月，由2025年3月19日起至2026年7月18日止。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，投資者在利用金融網紅所分享的資訊時，應保持警覺和謹慎行事。某些金融網紅在社交媒體及其他網上平台提供投資相關內容，實際上可能正進行他們需獲證監會發牌才可從事的受規管活動。未領有牌照的金融網紅可能未有遵守證監會要求的操守和問責標準，如投資者依賴他們的意見，或會因此蒙受損失。

黃明忠早前被裁定未領有牌照而在其於Telegram建立並管理的一個接受訂閱的聊天群組中提供投資意見的刑事罪名成立。

雖然黃明忠在關鍵時間是證監會持牌代表，但他僅可為其所隸屬的公司，即謝氏膺暉經營受規管活動的業務，但在2018年1月2日至2019年5月21日期間以個人身分操作該Telegram聊天群組。由於黃氏已被裁定刑事罪名成立，證監會認為他並非繼續獲發牌進行受規管活動的適當人選。在決定對黃作出上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括他在解決證監會提出的關注事項時表現合作。

魏弘福續指，在根據投資意見行事前，投資者應先確保提供有關意見的公司和人士領有適當的牌照。