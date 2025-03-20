香港於《全球金融中心指數》維持全球第三　紐約倫敦居首兩位

英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院今日(20日)聯合發布第37期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升11分至760分，與首位的評分差距略為收窄。香港總排名維持全球第三位，領先新加坡，並在亞太區繼續居首。

此外，紐約排名全球第一，倫敦排名全球第二。三藩市、芝加哥、洛杉磯、上海和深圳

排名第五至第九，保持不變，首爾重新進入十大金融中心行列。

政府發言人表示，報告充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位與實力。香港在「人力資本」、「基礎設施」及「金融業發展水平」方面的排名上升至全球第二，而在「營商環境」及「聲譽及綜合」方面的排名亦上升至全球第三。

此外，香港在多個金融行業領域的排名亦名列前茅，其中在「投資管理」、「保險業」及「融資」位列全球第一，「銀行業」則列全球第三。報告也評估金融中心的金融科技水平，香港的排名進一步躍升五位至全球第四。

發言人續指，在國家的堅實支持下，香港會繼續發揮好「一國兩制」的優勢，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。金融是支持實體經濟發展的重要工具。2025至26年度《財政預算案》已公布一系列政策措施，務求全速推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第37期報告評估全球119個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為760分。