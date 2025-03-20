國泰航空2月載客量按年增14.3%

國泰集團公布今年2月份客、貨運量數據。顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰集團在2月持續保持良好表現。受農曆新年假期返程高峰的推動，國泰航空和香港快運在2月2日當天合共載客超過11.1萬人次，創下疫後單日載客量的新紀錄。

劉凱詩表示，農曆新年假期過後，休閒旅遊需求有所回落，而商務旅遊需求則受惠於各類在2月底至 3月初舉辦的展會和貿易活動而有所回升，2月前艙客座率表現尤其理想。展望未來，預計本地市場的休閒旅遊需求在3月底前會較為淡靜，會繼續善用廣泛的環球網絡，吸引中轉旅客。

國泰貨運今年2月的載貨量較去年同月增加11.8%。可用貨物噸公里數按年增加3.5%，而運載率則按年下跌1.4個百分點。在今年首兩個月，載貨量較去年同期增加12.8%。

劉凱詩表示，預計3月的市場需求會有所回升，亦會增加定期貨機航班以應對季末的增長需求。同時，會密切關注貨運市場的潛在不穩定因素，並會善用業務運作的彈性，因應需求轉變而靈活調整網絡及運力。

此外，香港快運於今年2月接載超過58.5萬人次，載客量較去年年同月增加32%，可用座位公里數增加38%。在今年首兩個月，載客量較去年同期增加39.1%。