滙豐香港社區夥伴計劃助長幼跨代共融　提倡「獨而不孤」

滙豐銀行多年來積極參與本地慈善工作，該行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝透露，與香港社會服務聯會合作的「滙豐香港社區夥伴計劃」在去年共收到超過200個項目申請，當中31個社區項目獲選，並由29個社福機構負責撥款1,800萬港元，預計達43萬人次受惠，當中受惠兒童及青少年接近10萬人次，長者受惠人數超過12萬人次。

招智輝指，隨着香港人口持續高齡化，除了為長者提供例如基層醫療、社會福利等基本保障外，社會應着眼改善長者生活質素，從日常生活入手令長者身心健康均得到全方位支援。計劃透過支持不同類型的社會創新活動，改善長者生活質素的同時，致力推動跨代共融，提倡「獨而不孤」，讓不同年齡層一起活出可持續未來

滙豐慈善基金與社聯在2012年起啟動「滙豐香港社區夥伴計劃」，以支持地區為本的社會創新項目計劃，聚焦於青少年或長者及其照顧者，或支持有跨代共融概念的項目。計劃共投入超過2.8億元，支持超過1,400個社區項目，逾240家社福機構參與，惠及600多萬人次。

培訓學生帶領老友記探索大自然

受助機構之一的豐盛社企學會的「『同．行』大自然療愈社區計劃」，運用大自然療愈及情緒教育等預防性手段，提升關注並改善青年和長者精神健康，善用區內現有大自然資源，推廣跨代同行及社區可持續發展。該機構項目經理王詩蕙指，計劃邀請400位學生在區內體驗大自然減壓放鬆活動，設計並提供教材作可持續發展資源，培育「種子學校」關注及支援學生精神健康；計劃更培訓學生擔任「大自然同行大使」，帶領長者探索大自然，幫助紓壓促進及共融。

動員社區教長者識「碳」惜食

循道衛理中心的「識『碳』惜食關注組」，則針對區內長者健康問題，以低碳飲食及早預防慢性疾病。該中心就業、培訓及企業服務經理黎敏婷稱，計劃邀請註冊營養師從健康作主導，設計專屬「識碳惜食」餐單及服務、婦女到戶煮食，協助長者維持健康飲食，並培訓青少年成為「識碳惜食大使」於院校定期推行相關活動，及為「戶戶餸」服務設計低碳有營餐。

黎敏婷指，其中一個較為深刻的印象，有一位中學生在完成課程後，便能指出長者平日的膳食未夠營養，並教導他們如何食得有「營」。

滙豐160周年與港「同築同行」

今年息逢滙豐銀行在港成立160周年，本年度的「滙豐香港社區節」將以「同築同行」為題，將於下月5日及6日在中環街市舉行。活動將匯聚超過30個社區夥伴，透過攤位、表演及工作坊，向社區展示計劃成果，並分享好人好事，與眾同樂。

「同築同行」為主題，靈感源自香港社區常見的竹棚工藝，堅韌無比的竹在竹棚結構中展現強大的支撐作用，比喻滙豐銀行慈善基金扎根社區多年，不斷扶持社區弱勢社群，為長者及新一代築起美好未來的角色。社區節特意選址作為三級歷史建築的中環街市舉行，亦正寓意匯豐承先啟後，繼續與香港攜手向前。