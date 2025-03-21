美光第二財季純利幾近倍增　收入漲38%勝估計

美資記憶體大廠美光科技(Micron)第二財季業績及指引均勝預期，刺激股價在市後延長交易時段彈升6%。公司第二財季純利按年升99.62%至15.83億美元；每股經調整盈利1.56美元，預期為1.42美元；收入好過預期的78.9億美元，達到80.53億美元，按年升38.27%。

業績指引方面，公司預期第三財季收入約88億美元，比分析師平均預期的85億美元為高；經調整每股攤薄盈利約1.57美元，超過1.47美元的平均預期；此外，預期毛利率約35.5%。

行政總裁Sanjay Mehrotra表示，美光第二財季每股盈利超預期，數據中心收入按年增長兩倍。隨着數據中心及消費者導向市場的DRAM和NAND需求增長，預計第三財季的季度收入將創歷史新高，有望在截至今年8月的2025財年實現創紀錄的收入，以及顯著提高的盈利能力。

此外，公司表示，由於時間、類型和實施的不確定性，未有將美國總統特朗普可能徵收的新關稅影響納入其預測，但打算將成本全部轉嫁客戶。

Running Point Capital投資總監Michael Ashley Schulman表示，美光的預測非常強勁，在收入及盈利方面都超過分析師預期，突顯公司在為人工智能(AI)基礎設施提供必要內存組件方面的關鍵作用。