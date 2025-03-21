MIAMI QUAY II提供571伙　有望短期內開價

今期單位實用面積251至1,426方呎，涵蓋開放式至四房間隔，主打一房及兩房戶型，大部分單位屬500方呎以下。戶型分布上，開放式戶型佔25伙，一房單位佔237伙，兩房提供264伙，三房單位設25伙。另有20伙連平台及頂層特色戶。當中，面積最細的單位為第6座標準樓層的M室，實用面積251方呎，開放式間隔。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期首度設有低座住宅，戶戶向海，僅25伙，亦設全新高座住宅，可享海景。近日樓市及股市成交暢旺，加上「啟德智慧綠色運輸」公布優化方案，於項目附近新增車站，並落實今年下半年招標，加快落成，刺激同系列項目第1期銷情升溫，故推出全新一期。