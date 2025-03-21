港投公司與賽昉科技作出4承諾　建立聯合創新中心

賽昉科技創始人及行政總裁徐滔表示，選址仍然物色當中，未來會以香港為國際化的中心，進一步拓展海外市場。

他又指，公司與內地數據中心設備超聚變共同研發的晶片「獅子山」，已經成功流片，預計今年下半年投入量產，能應用在數據中心，而現時全球有逾1,500萬台服務器，認為需求龐大。

另外，該企會與香港大專院校建立合作關係，共同打造聯合實驗室，以促進RISC-V及相關領域科研成果轉化和實踐應用，相關落實已穩步開展。同時會設立香港研發團隊，並開放實習崗位，為香港創造更多就業機會，促進香港RISC-V生態的發展；以及因應其業務發展，優先考慮香港為上市地點。