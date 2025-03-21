港投公司與賽昉科技作出4承諾 建立聯合創新中心
2025年03月21日 16:36
東網電視更多新聞短片
賽昉科技創始人及行政總裁徐滔
香港投資管理公司(簡稱港投公司)與恒基地產(00012)聯席主席李家傑的家族辦公室投資的晶片公司賽昉科技(StarFive)合作，並已作出4項承諾，包括與上下游企業緊密合作並建立聯合創新中心，共同探索RISC-V在香港的落地應用，如建立RISC-V晶片用於提升香港算力基礎設施、推動社會發展及智能化轉型等，相關工作亦正密鑼緊鼓地進行中，第一項分享的成果是「超聚變-賽昉數智未來聯合創新中心」。
賽昉科技創始人及行政總裁徐滔表示，選址仍然物色當中，未來會以香港為國際化的中心，進一步拓展海外市場。
他又指，公司與內地數據中心設備超聚變共同研發的晶片「獅子山」，已經成功流片，預計今年下半年投入量產，能應用在數據中心，而現時全球有逾1,500萬台服務器，認為需求龐大。
另外，該企會與香港大專院校建立合作關係，共同打造聯合實驗室，以促進RISC-V及相關領域科研成果轉化和實踐應用，相關落實已穩步開展。同時會設立香港研發團隊，並開放實習崗位，為香港創造更多就業機會，促進香港RISC-V生態的發展；以及因應其業務發展，優先考慮香港為上市地點。