港投公司已選定4名基金經理　服務投資者入境計劃

香港投資管理公司(簡稱港投公司)已選定四名基金經理，為新資本投資者入境計劃下的「投資組合」作出投資。行政總裁陳家齊表示，首批資金會由基金經理安排，其投資策略目標與港投公司一致，並相輔相成，且必須是「前置部署或嶄新應用，例如低空經濟、養老科技、人工智能在文化產業的發展等」。

她解釋，一些非常清晰的投資賽道，港投公司「緊係行得好快，佔咗先機」，但部分較新的投資賽道，也需要多方位、多方面用妳市場智慧，並與不同單位合作，以部署不同的投資賽道。

她重申，港投公司專注於人工智能(AI)、醫療科技及綠色科技3大賽道，坦言許多爆發式賽道及機遇須及早搶佔先機，「個餅喺度，但都埋到位坐才能分到」，因此前置部署RISC-V賽道重要。與晶片公司賽昉科技的戰略合作，除了投資外，未來與對方仍有多策略合作，包括與城大合作、其他企業合等，望能培育更多RISC-V龍頭企業。

她指，不少新科技要用晶片，而與賽昉科技合作可以「帶出新的路徑」，並看重其與港投公司其他投資項目間的協同效應，強調任何投資「1+1不想等於2，一定要倍大」效果，「做得快啲、行得好啲」，並盡快為香港社會發展帶來好處。

至於未來鋪墊，她指，續以「雙重使命」原則；在盡職審查中，其「財務要得」。