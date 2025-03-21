蔚來上季淨虧損擴至71億人幣 本季交付料增逾36%

2024年全年，淨虧損224.01億元，按年擴大8.1%；經調整淨虧損204.73億元，按年擴大11.6%。收入總額達657.316億元，按年升18.2%。

單看去年第四季，季內汽車交付量達72,689輛，按年及按季分別增長45.2%及17.5%。全年汽車交付量達221,970輛，創歷史新高，按年增長38.7%。

今年首兩個月看，1月交付13,863輛汽車，2月交付13,192輛汽車。截至2025年2月28日，公司於2025年已交付27,055輛汽車，累計汽車交付量達到698,619輛。

展望前景，集團預計2025年第一季汽車交付量介乎41,000至43,000輛，較2024年同一季度增加約36.4%至增加約43.1%。收入總額介乎123.67億至128.59億元之間，較2024年同一季度增長約24.8%至增長約29.8%。