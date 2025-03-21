上然第2期首張價單137伙　折實入場費267.2萬元

新界東樓盤迅速部署開賣新一期，萬科香港旗下大埔上然第2期，周五(21日)公布首張價單，提供137伙，折實平均呎價約12,018元，較月初推出的同系列第1期首批高約8.9%。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，首批單位包括12伙開放式戶，67伙一房單位，38伙兩房單位，20伙三房單位，實用面積由246至723方呎。扣除最高16%折扣後，折實價介乎267.2萬至990.6萬元，折實呎價10,303至13,701元。今批與上一期價單第5號相比，因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。

入場單位為6座1樓C6室，實用面積246方呎，開放式間隔，折實呎價約10,862元。今批有58伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次買家可選用「1家1付款計劃」或「新1家1付款計劃」，購買三房或四房單位，可享額外折扣加購當中12伙開放式、10伙一房及6伙兩房。

資料顯示，同系第1期於本月6日推出首批81伙，當時折實平均呎價約11,036元。該期數提供403伙，兩輪累計賣出約331伙。