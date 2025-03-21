Tesla三個月冧5成　馬斯克開員工大會　鼓勵員工繼續持股

外媒報道，股價在短短3個月內暴跌逾50%的電動車生產商特斯拉(Tesla)，其行政總裁馬斯克周四(20日)在德州舉行全體員工會議上，向員工表示，雖然公司處於艱難時期，但他們應持有自己的股票。

馬斯克向員工表示：「如果你看新聞，感覺就如世界末日。他指，經過電視機面前總見到Tesla着火的畫面。「我理解可能你不想買我們的產品，但你不必燒毀它。」

他指的是，聯邦調查局正調查一連串Tesla充電站及經銷商遭破壞的事件。馬斯克在特朗普政府中的角色日益強烈，反Tesla浪潮令公司在歐洲及中國等關鍵市場的銷量大降。

馬斯克按撫員工指，「有時會有艱難時候，有點風雨飄搖，但我在此告訴你們，未來是光明及令人興奮。」他將Tesla的未來押注在機械人技術及自動駕駛。

特朗普早前在白宮公開購買Tesla汽車，為Tesla「代言」。另邊廂，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)周四呼籲美國人買Tesla股票，「它再也不會這麼便宜」，其言論被質疑違反聯邦利益衝突的規則。

Wedbush Securities分析師Dan Ives指，是次會議是馬斯克展示他將帶領Tesla度過動盪時期的第一步。Ives日前罕有批評馬斯克，敦促他從特朗普政府離任，重新聚焦Tesla。