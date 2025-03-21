Palo Alto Networks：企業需用AI驅動網絡及資訊安全架構

網絡安全公司Palo Alto Networks研究部Unit 42發布2025年全球事故應對報告，發現威脅份子正以前所未有的速度變更策略，超越傳統的勒索軟件和資料竊取，轉而專注於業務中斷、AI輔助攻擊和內部威脅。

2024年內，86%的事故導致嚴重的業務中斷，包括營運停機、聲譽受損，部分事故更同時承受兩項影響。雲端環境及軟件供應鏈仍然是頭號目標，錯誤配置和盜用憑證是攻擊者常用的渠道，有些攻擊甚至可在單一攻擊中掃描超過2.3億個不同目標。另外，數據外洩速度驚人，接近20%的故件中，數據在不足一小時內被竊取，使防禦者幾乎無法即時回應。

釣魚攻擊重新成為首要入侵方式，23%的攻擊始於網絡釣魚，而生成式AI加速了釣魚活動、開發進階惡意軟件及深度偽造社交工程以加快攻擊。

該企香港及大灣區董事總經理馮志剛表示，隨着AI驅動的威脅、釣魚攻擊以及供應鏈漏洞不斷升級，香港的網絡安全環境正迅速演變。網絡罪犯利用AI進行大規模、複雜的攻擊，企業必須超越傳統防禦措施，採用以AI驅動的網絡及資訊安全、自動化威脅檢測及零信任架構。