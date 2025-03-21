美股3大指數偏軟　道指跌逾400點　Nike挫8%

美股3大指數早段偏軟，道指跌409點，報41,543點；標指跌41點，報5,620點；納指跌123點，報17,568點。港股夜期報23,580點，跌22點，低水110點。

企業消息方面，運動服飾巨頭Nike警告，面臨對新關稅、消費者信心下滑以及復甦速度慢於預期等問題，今季收入將出現雙位數跌幅。Nike第三財季業績勝市場預期，純利按年倒退32%至7.94億美元；每股盈利54美仙，預期29美仙；收入112.69億美元，按年跌9%，主要受中國市場拖累，市場預期110.1億美元。Nike股價早段挫8.03%，報66美元。

在人工智能(AI)競賽中落後的蘋果公司(Apple Inc.)據報正打算進行罕有的高層人事調動，打算讓Vision Pro負責人Mike Rockwell接手AI部門，負責Siri語音助手，並將向軟件主管Craig Federighi匯報工作。在此之前，Apple推遲了Siri語音助手的AI功能升級。

另外，聯邦快遞(FedEx)公布截至2月28日止一季業績，期內收入按年升1.94%至221.6億美元；列帳純利升3.41%至9.09億美元；經調整純利按年升13.04%至10.92億美元。該公司亦下調截至5月底止的財政年度收入預測，由「大致持平」改為「可能輕微下跌」。FedEx股價早段曾跌10.79%。