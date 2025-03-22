據報美證交會500名員工食「肥雞餐」　 離職獲39萬獎勵

外媒引述知情人士報道，美國證券交易委員會(SEC)有約500名員工已同意接受「肥雞餐」離開，當中包括5萬美元(約39萬港元)離職獎勵及延遲辭職方案。此總數約佔SEC約5,000名員工的10%，部分前員工擔心，由於人才流失，萬一發生金融危機，該機構可能無法應對。

知情人士指，執法部門、審查部門及總法律顧問辦公室的人手流失較顯著。隨着更多人接受在周五截止(21日)的5萬美元離職獎勵方案，離職人數可能會再上升，部分員工的離職可能要到今年稍後才會發生。

要符合離職獎勵計劃的資格，員工必須在1月24日前已在該機構任職。他們必須透過辭職、轉職至其他機構，或立即退休等方式自願離開。如果他們接受自願離職協議，並且在5年內重返SEC，就必須全額歸還獎勵金。SEC發言人拒絕就員工離職情況作出回應。

報道提到，SEC有更多減省成本的板斧，包括計劃終止其洛杉磯及費城辦事處的租約。報道指，美國聯邦總務署(GSA)也探索終止芝加哥辦事處的租約，即使此舉恐怕帶來重大財務處罰。