陳永傑：旺市持續樓價回穩　料供平過租時代重臨

聯儲局最新一次議息維持利率不變，屬市場預期之內，但預計今年內仍有機會減息半厘，對本港樓市仍屬正面消息。另外，近期港股做好，恒指一度創出三年高位，較年初錄約25%升幅，財富效應對投資市場起一定刺激作用，買家入市信心普遍增強，近期新盤市場百花齊放，自2月底財案公布減印花稅以及加大力度穩經濟後，整體交投氣氛明顯升溫。新盤市場銷售連續6次錄單日一Q清枱紀錄，本月至今暫錄近2,000宗一手成交，料全月錄約3,000宗，樓市小陽春已確定，若交投量持續增加，樓價有望止跌。

本月整體樓市交投表現理想，最大主因是100元印花稅由原來的300萬擴至400萬元物業，細價樓交投明顯增加，幫助更多上車客，同時投資者入市意欲增加，換樓鏈亦隨之啟動，帶起整體市場氣氛，近期不少發展商亦紛紛加快賣樓步伐，為樓盤開展軟銷及宣傳工作，包括西沙及啟德新盤等，希望把握旺市推盤，預料仍會以貼市價錢開盤，以保持競爭力及以量先行，料下月一手交投持續暢旺。

新年過後，租賃市場亦開始重拾活躍，租金穩步回升，首季中原城市租金回報率CRI有望重上去年9月3.47%高位，相信第二季起將踏入暑假前旺市，加上內地專才持續湧入，租賃交投及租金有望繼續上揚，若加上6月份美國一如預期減息0.25%，Ｈ按將由3.5%降至3.25％，回報率將高於按息，供平過租的時代即重臨，屆時將吸引租客轉租為買，成交量支持下，第二季樓價有望見底回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑