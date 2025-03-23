中原：十大屋苑周末兩日錄8成交　按周跌27%

樓市交投氣氛呆滯，中原指出，十大屋苑於周六、日(22、23日)錄得8宗成交，按周減少3宗或下跌約27.3%。由於成交分布平均，期內零成交屋苑縮減至3個。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，市場貨尾單位可供發售，而且大部分新盤定價克制，吸引力仍比二手市場優勝，搶去部分客源。

鰂魚涌太古城於周末兩日錄兩宗買賣，已是交投最活躍的指標屋苑。中原趙鴻運表示，屋苑高山閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以760萬元沽出，呎價約13,103元。該盤本月暫錄20宗成交。

該行楊文傑表示，同區康怡花園亦錄1宗成交，單位為A座低層10室，實用面積約497方呎，三房間隔，以560萬元成交，呎價約11,268元。

紅磡黃埔花園亦有成交，中原王子健表示，屋苑11期12座高層H宗，實用面積約470方呎，兩房間隔，成交價580萬元，呎價約12,340元。

中原關偉豪表示，將軍澳新都城兩日錄1宗成交，單位為2期11座中低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以496萬元成交，呎價約13,664元。原業主於2013年以399.8萬元購入單位，拎貨12年帳面獲利96.2萬元，升值約24%。

該行伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居7座高層A室，實用面積約635方呎，三房連套房間隔，原叫價520萬元，最終以495萬元成交，呎價約7,795元。區內新盤銷售報捷，銷售迅速步入尾聲，大批向隅客回流二手市場，區內二手放盤有約3至5%議價空間，帶動交投穩步上升，屋苑本月暫錄28宗交投，較上月同期的15宗急升約87%。