三葉草生物：全球疫苗免疫聯盟終止預購協議及要求退還預付款項

公司拒絕有關退款的要求，認為基於預購協議條款該等要求缺乏依據，並將全力以赴、嚴正有力地維護自身權益。據公司所知，截至公告日期，並無任何有關上述索償要求的法律程序展開。

集團將繼續致力於推進其自研專有的呼吸道合胞病毒(RSV)候選疫苗SCB-1019在RSV疫苗重複接種和作為呼吸道聯合疫苗的一部分的研發應用。

另集團宣布，公司RSV候選疫苗SCB-1019(未使用佐劑的二價RSV PreF－三聚體亞單位候選疫苗，基於三葉草生物Trimer-Tag蛋白質三聚體化疫苗研發平台)已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)臨床申報(IND)的批准，並且用於評估該候選疫苗重複接種的Ⅰ期臨床試驗已完成首批受試者入組。