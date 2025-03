他提到,亞太地區佔全世界總人口6成,國內生產總值(GDP)近40萬億美元,在推動科技、創新、可持續發展及全球經濟增長中扮演領導角色。

他指出,今次研討會不止是研討會,而是一個獨特的機會,匯聚全球領袖,並探討全球的挑戰,也是WEF今年的「重要里程碑(key milestone),且為6月進行的世界經濟論壇新領軍者年會(Annual Meeting of the New Champions)帶來更多啟發。

港交所行政總裁陳翊庭表示,港交所希望透過是次活動,在討論全球挑戰和機遇的議題時,引入更多亞洲視野。新想法、創意將會是資本以外,繼續連繫亞洲和世界的重要橋樑。

她指出,WEF一直引領有關國際重要議題和大趨勢的討論,港交所多年來與其合作,參與達沃斯年會和其他活動。港交所知道,能夠參與有關的國際舞台上的討論,並與世界分享其在亞洲的觀點是非常重要。